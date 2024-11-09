ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Егорова в матче 14-го тура РПЛ «Факел» — «Химки»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение воронежского «Факела» по матчу 14-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на четвёртой минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что половина членов комиссии считает, что игрок атакующей команды «Химки» №91 Антон Заболотный, находящийся за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером по команде №9 Александром Руденко, не мешал вратарю команды «Факел» №1 Виталию Гудиеву играть в мяч, так как Антон Заболотный, находясь в данной позиции не совершает движения по направлению к мячу, направленному с короткой дистанции в угол ворот, и не влияет на способность вратаря реагировать на удар по воротам.

По этим причинам комиссия раздельным количеством голосов поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ввиду отсутствия оснований для наказания игрока «Химок» за положение вне игры в данном игровом эпизоде.

Комиссия отмечает правильность решения VAR пригласить судью к монитору для собственной оценки трактовки положения вне игры в очень сложной игровой ситуации, что полностью соответствует протоколу VAR.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что все члены комиссии не определили факта очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Химки» №25 Александра Филина в единоборстве за позицию с игроком атакующей команды «Факел» №9 Алексея Каштанова в собственной штрафной площади, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве, а нападающий отказавшись от единоборства, сам неестественно упал на газон. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Факел» №9 Алексей Каштанов, располагаясь в офсайдной позиции в момент передачи мяча в штрафную площадь его партнером по команде, мешал игроку обороняющейся команды «Химки» №91 Антону Заболотному играть в мяч, ведя с ним единоборство и оказывая влияние, совершая очевидный физический контакт. Согласно правилам игры, подобные действия игрока в офсайдной позиции влияют на соперника и являются наказуемыми, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Химки» за положение вне игры у игрока «Факела» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.