«Да просто попал, и всё». Тренер «Ростова» Карпин — о 1-м голе Комарова в ворота «Химок»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал первый гол полузащитника жёлто-синих Ивана Комарова в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6' 2:0 Осипенко – 67' 3:0 Комаров – 75' 3:1 Мирзов – 87'
«Как мне гол Комарова? Да попал просто, и все», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
На шестой минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров открыл счёт. На 66-й минуте защитник Максим Осипенко увеличил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте Комаров довёл счёт до разгромного, оформив дубль. Один мяч «Химок» отыграл форвард Резиуан Мирзов, реализовав пенальти на 87-й минуте.
После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.
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