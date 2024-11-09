«Да просто попал, и всё». Тренер «Ростова» Карпин — о 1-м голе Комарова в ворота «Химок»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал первый гол полузащитника жёлто-синих Ивана Комарова в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

«Как мне гол Комарова? Да попал просто, и все», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

На шестой минуте полузащитник «Ростова» Иван Комаров открыл счёт. На 66-й минуте защитник Максим Осипенко увеличил преимущество хозяев, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте Комаров довёл счёт до разгромного, оформив дубль. Один мяч «Химок» отыграл форвард Резиуан Мирзов, реализовав пенальти на 87-й минуте.

После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.