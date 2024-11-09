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ЭСК: судья правильно удалил игрока «Спартака» Литвинова в матче с ЦСКА

ЭСК: судья правильно удалил игрока «Спартака» Литвинова в матче с ЦСКА
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Спартака» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением с поля игрока красно-белых Руслана Литвинова на 61-й минуте матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки матча, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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