ЭСК: судья правильно удалил игрока «Спартака» Литвинова в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Спартака» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением с поля игрока красно-белых Руслана Литвинова на 61-й минуте матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).

«Судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки матча, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.