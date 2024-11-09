Полузащитник «Факела»: начало сезона нам не удалось, за первую восьмёрку бороться не будем

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о результатах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 9 ноября, «Факел» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

— Почему не сумели удержать ничью с «Локомотивом»?

— Нам в конце матча поставили пенальти, а так могли отнять очки у «Локомотива», увезти их из Москвы. Первый там был немного провальным с нашей стороны, а после перерыва мы стали играть лучше, владели инициативой. Вничью точно могли сыграть.

— По второму пенальти есть вопросы?

— Раз поставили, наверное, нет. Нам сказали, что там была рука. А повтор момента я не видел.

— Как оцениваете выступление «Факела» в первом круге?

— Начало сезона нам не удалось. Мы не набирали очки. В общем, результат неудовлетворительный. Но мы понимали, что не будем бороться за первую восьмёрку. Теперь остаётся биться до конца. У «Химок» могли выиграть. До этого были матчи с прямыми конкурентами, в которых мы могли набирать три очка. Но ничего. Сейчас будет пауза, поработаем, выйдем в лучшем состоянии и, я надеюсь, будем набирать очки. Всегда можно играть лучше, — приводит слова Альшина «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков за 15 матчей.