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Полузащитник «Факела»: начало сезона нам не удалось, за первую восьмёрку бороться не будем

Полузащитник «Факела»: начало сезона нам не удалось, за первую восьмёрку бороться не будем
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о результатах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 9 ноября, «Факел» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

— Почему не сумели удержать ничью с «Локомотивом»?
— Нам в конце матча поставили пенальти, а так могли отнять очки у «Локомотива», увезти их из Москвы. Первый там был немного провальным с нашей стороны, а после перерыва мы стали играть лучше, владели инициативой. Вничью точно могли сыграть.

— По второму пенальти есть вопросы?
— Раз поставили, наверное, нет. Нам сказали, что там была рука. А повтор момента я не видел.

— Как оцениваете выступление «Факела» в первом круге?
— Начало сезона нам не удалось. Мы не набирали очки. В общем, результат неудовлетворительный. Но мы понимали, что не будем бороться за первую восьмёрку. Теперь остаётся биться до конца. У «Химок» могли выиграть. До этого были матчи с прямыми конкурентами, в которых мы могли набирать три очка. Но ничего. Сейчас будет пауза, поработаем, выйдем в лучшем состоянии и, я надеюсь, будем набирать очки. Всегда можно играть лучше, — приводит слова Альшина «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков за 15 матчей.

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