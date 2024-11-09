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Тренер «Динамо» Личка высказался об игре команды в первой половине сезона РПЛ

Тренер «Динамо» Личка высказался об игре команды в первой половине сезона РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1) подвёл итоги первого круга чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

— Провели 15 матчей, и моя внутренняя мечта была выиграть минимум 10. К сожалению, не хватило одной победы. С другой стороны, набрали 30 очков, что тоже неплохо. Очень рад, что сегодня победили. Попробовали сыграть с двумя нападающими по схеме 4-4-2, хотя у [Хорхе] Карраскаля было своё задание на поле, так что играли асимметрично, а он действовал как «десятка». У нас были и хорошие отрезки, и более пассивные. В концовке держали мяч, но не на той стороне поля — у своих ворот. К счастью, не пропустили и выиграли 3:1. Рад за Луиса [Чавеса], сделавшего дубль и забившего очень красивый второй гол. Так что отправляемся на небольшой перерыв с улыбкой.

— «Динамо» набрало в первом круге на пять очков больше, чем в прошлом сезоне. Забили больше двух мячей в среднем за игру. Вы бы какую оценку поставили команде за первый круг?
— Я очень рад, что мы столько забиваем, это хороший показатель. Хотел бы, чтобы мы ещё меньше пропускали. 17 пропущенных — это много. Но это вопрос не только линии обороны, а всей командной работы. Будем стараться работать, делать специфические упражнения. Два очка за игру — это неплохо, но есть три команды, у которых показатели ещё лучше. Надо стараться их догнать.

У нас остались три очень сложные игры с командами из нижней части таблицы, с которыми будет много борьбы. Если наберём 39 очков до перерыва, будет отлично. Сейчас 12 футболистов уезжают в сборные, только 11 остаются. Постараемся подготовить команду наилучшим способом, несмотря на все обстоятельства, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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