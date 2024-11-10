Михаил Галактионов: у нас нет интриг, сегодня «Локомотив» объединён в один кулак

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги первого круга в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Сегодня закончился первый круг, команда уже точно в тройке. Летом был пессимизм после ухода ключевых игроков. Как удаётся добиваться результата?

— Все кадровые решения были направлены на видоизменение структуры игры команды. Были такие, об уходе которых мы жалеем, кто сейчас находится в других клубах. Вспомните моё интервью, где я говорил, что команда точно будет организована, будет готова физически, будет дисциплинирована. Так сейчас и происходит. Дальше уже возникает вопрос: способны ли игроки делать разницу? Мы видим, что способны. За счёт работы на тренировках, внутри команды они прибавляют. Наша стилистика игры немного отличается от прошлого года. Мы к этому шли, к этому стремились. Самый главный посыл — это микроклимат внутри. Все без исключения объединены одной целью. У нас нет интриг, расследований, нет нюансов, которые могут расшатать команду. Сегодня коллектив объединён в один кулак и двигается вперёд для достижения общих целей. А мы помогаем команде в этом развиваться и дальше, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка за 15 матчей.