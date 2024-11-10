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«Не считаю справедливым». Тренер «Химок» Артига — о положении команды в таблице РПЛ

«Не считаю справедливым». Тренер «Химок» Артига — о положении команды в таблице РПЛ
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига после матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) подвёл итоги первого круга чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6'     2:0 Осипенко – 67'     3:0 Комаров – 75'     3:1 Мирзов – 87'    

— Результат «Химок» в первом круге объективно отражает силу вашей команды?
— Не считаю справедливым наше нынешнее турнирное положение, но мы набрали очков столько, сколько смогли. Хотя имели шансы выступить чуть лучше. Пока мы не в зоне прямого вылета, тем выше важность предстоящего зимнего перерыва. Семь весенних игр с прямыми конкурентами по нижней части таблицы станут для нас семью финалами. Пять из этих встреч мы проведём дома. В идеале нам нужны на финише 30 очков. Это поможет не вылететь, если судить по прошлому сезону. Впрочем, ещё до паузы нас ждут «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо», против которых понадобится полнейшая концентрация, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

После 15 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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