«ПСЖ» победил «Анже» в матче Лиги 1, забив четыре мяча в первом тайме
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Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 4:2.
Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 17' 0:2 Ин – 20' 0:3 Баркола – 31' 0:4 Баркола – 45+2' 1:4 Леполь – 90+1' 2:4 Бьюмла – 90+7'
В первом тайме гости отправили в ворота соперника четыре мяча: по дублю оформили Ли Кан Ин и Брэдли Баркола. В добавленное время ко второй половине «Анже» удалось забить два гола усилиями Эстебана Леполя и Эмманюэля Бьюмлы. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 11 матчей. «Анже» располагается 15-й строчке, заработав 10 очков.
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