«ПСЖ» победил «Анже» в матче Лиги 1, забив четыре мяча в первом тайме

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 4:2.

В первом тайме гости отправили в ворота соперника четыре мяча: по дублю оформили Ли Кан Ин и Брэдли Баркола. В добавленное время ко второй половине «Анже» удалось забить два гола усилиями Эстебана Леполя и Эмманюэля Бьюмлы. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 11 матчей. «Анже» располагается 15-й строчке, заработав 10 очков.