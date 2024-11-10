«Ювентус» уверенно победил «Торино» в матче 12-го тура Серии А

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Симоне Содза (Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.

На 18-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа открыл счёт. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил нападающий Кенан Йылдыз — 2:0.

После 12 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», у которого 25 очков.