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Ювентус — Торино, результат матча 12-го тура Серии А, счёт 2:0, 9 ноября 2024 года

«Ювентус» уверенно победил «Торино» в матче 12-го тура Серии А
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Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Торино». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Симоне Содза (Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Веа – 18'     2:0 Йылдыз – 84'    

На 18-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа открыл счёт. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил нападающий Кенан Йылдыз — 2:0.

После 12 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», у которого 25 очков.

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