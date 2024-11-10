«Леганес» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря голу де ла Фуэнте
Поделиться
Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Де ла Фуэнте – 82'
Удаления: нет / Агуме – 80'
На 80-й минуте был удалён полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. Победу хозяевам принёс нападающий Мигель де ла Фуэнте, реализовав пенальти на 82-й минуте.
«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 13 матчей. «Леганес» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
02:01
-
01:53
-
01:43
-
01:34
-
01:24
-
01:00
-
01:00
-
00:54
-
00:52
-
00:40
-
00:39
-
00:09
-
00:06
- 9 ноября 2024
-
23:57
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:21
-
23:21
-
23:06
-
22:59
-
22:56
-
22:38
-
22:37
-
22:29
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:49