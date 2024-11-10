«Леганес» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря голу де ла Фуэнте

Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.

На 80-й минуте был удалён полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. Победу хозяевам принёс нападающий Мигель де ла Фуэнте, реализовав пенальти на 82-й минуте.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 13 матчей. «Леганес» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).