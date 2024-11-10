Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Леганес» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря голу де ла Фуэнте

«Леганес» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря голу де ла Фуэнте
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Де ла Фуэнте – 82'    
Удаления: нет / Агуме – 80'

На 80-й минуте был удалён полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. Победу хозяевам принёс нападающий Мигель де ла Фуэнте, реализовав пенальти на 82-й минуте.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 13 матчей. «Леганес» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона» (33).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android