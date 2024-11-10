«Вообще глупость». Галактионов — о возможном конфликте с Тикнизяном в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о возможном конфликте с защитником клуба Наиром Тикнизяном.

— Кто-то писал про ваш конфликт с Тикнизяном. По вашему общению такого ощущения нет. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши взаимоотношения с Наиром.

— Что касается конфликта — это вообще глупость. Не знаю, кто это вбрасывает или раздувает. Я Наира знаю с 13-14 лет, он у меня играл ещё в сборной на чемпионате Европы. Знаю все его сильные, все слабые качества, знаю, как с ним разговаривать, как с ним себя вести. То, что у него было недостаточно игрового времени в начале, было связано, во-первых, с его состоянием, а также с тем, что его партнёры проявляли себя лучше. На сегодняшний день Наир доказал, что он — полноценная боевая единица, тот игрок команды, на которого все рассчитывают. Он бьётся, добивается результата. Он счастлив. Подчёркивает: «Предложите мне контракт». Думаю, это самый показательный ответ на все слухи», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.