Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вообще глупость». Галактионов — о возможном конфликте с Тикнизяном в «Локомотиве»

«Вообще глупость». Галактионов — о возможном конфликте с Тикнизяном в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о возможном конфликте с защитником клуба Наиром Тикнизяном.

— Кто-то писал про ваш конфликт с Тикнизяном. По вашему общению такого ощущения нет. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши взаимоотношения с Наиром.
— Что касается конфликта — это вообще глупость. Не знаю, кто это вбрасывает или раздувает. Я Наира знаю с 13-14 лет, он у меня играл ещё в сборной на чемпионате Европы. Знаю все его сильные, все слабые качества, знаю, как с ним разговаривать, как с ним себя вести. То, что у него было недостаточно игрового времени в начале, было связано, во-первых, с его состоянием, а также с тем, что его партнёры проявляли себя лучше. На сегодняшний день Наир доказал, что он — полноценная боевая единица, тот игрок команды, на которого все рассчитывают. Он бьётся, добивается результата. Он счастлив. Подчёркивает: «Предложите мне контракт». Думаю, это самый показательный ответ на все слухи», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Михаил Галактионов: у нас нет интриг, сегодня «Локомотив» объединён в один кулак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android