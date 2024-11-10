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Ливерпуль — Астон Вилла, результат матча 11-го тура АПЛ, счёт 2:0, 9 ноября 2024 года

«Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура АПЛ
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Нуньес – 20'     2:0 Салах – 84'    

На 20-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт. Окончательный результат в игре на 84-й минуте установил форвард Мохамед Салах — 2:0.

После 11 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 18 очков.

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