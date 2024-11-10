Нгамалё показывал язык, Кутицкий выходил на поле с младенцем. Фото победы «Динамо»

9 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Павел Шадыханов (Москва). «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:1.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1) подвёл итоги первого круга чемпионата России.

— Провели 15 матчей, и моя внутренняя мечта была выиграть минимум 10. К сожалению, не хватило одной победы. С другой стороны, набрали 30 очков, что тоже неплохо. Очень рад, что сегодня победили. Попробовали сыграть с двумя нападающими по схеме 4-4-2, хотя у [Хорхе] Карраскаля было своё задание на поле, так что играли асимметрично, а он действовал как «десятка». У нас были и хорошие отрезки, и более пассивные. В концовке держали мяч, но не на той стороне поля — у своих ворот. К счастью, не пропустили и выиграли 3:1. Рад за Луиса [Чавеса], сделавшего дубль и забившего очень красивый второй гол. Так что отправляемся на небольшой перерыв с улыбкой,— приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.