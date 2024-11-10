Расписание матчей Первой лиги 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в 18-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 10 ноября:

08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Уфа»;

15:00 мск. «Шинник» — «Урал»;

17:00 мск. «Тюмень» — «Черноморец»;

19:30 мск. «Родина» — «Чайка».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 московское «Торпедо», набравшее 36 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается «Балтика», которая также набрала 36 очков после 18 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира тульский «Арсенал», набравший 29 очков в 18 играх.

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