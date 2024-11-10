«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 4:00 мск

10 ноября в 4:00 мск начнётся третий матч между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед» в 1/8 финала плей-офф МЛС. Встреча состоится в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 4:00 мск.

Первый матч между командами завершился победой «Интер Майами» со счётом 2:1. В ответной встрече победу со счётом 2:1 одержала «Атланта».

В составе «Атланты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. «За «Интер Майами» играют такие нападающие как Лионель Месси и Луис Суарес.

Победитель матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» в четвертьфинале турнира встретится с «Шарлотт».

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