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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 4:00 мск

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 4:00 мск
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10 ноября в 4:00 мск начнётся третий матч между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед» в 1/8 финала плей-офф МЛС. Встреча состоится в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум».

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 4:00 мск.

Первый матч между командами завершился победой «Интер Майами» со счётом 2:1. В ответной встрече победу со счётом 2:1 одержала «Атланта».

В составе «Атланты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. «За «Интер Майами» играют такие нападающие как Лионель Месси и Луис Суарес.

Победитель матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» в четвертьфинале турнира встретится с «Шарлотт».

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