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Гвардиола установил личный тренерский антирекорд

Гвардиола установил личный тренерский антирекорд
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Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл четыре матча подряд. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл четыре последние встречи в трёх различных турнирах: «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в английской Премьер-лиге и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль» (25).

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