Гвардиола установил личный тренерский антирекорд
Поделиться
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл четыре матча подряд. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23' 1:1 Педро – 78' 2:1 О'Райли – 83'
Напомним, «Манчестер Сити» проиграл четыре последние встречи в трёх различных турнирах: «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в английской Премьер-лиге и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль» (25).
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
02:01
-
01:53
-
01:43
-
01:34
-
01:24
-
01:00
-
01:00
-
00:54
-
00:52
-
00:40
-
00:39
-
00:09
-
00:06
- 9 ноября 2024
-
23:57
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:21
-
23:21
-
23:06
-
22:59
-
22:56
-
22:38
-
22:37
-
22:29
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:49