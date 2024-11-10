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Результаты матчей чемпионата Англии 9 ноября

Результаты матчей чемпионата Англии 9 ноября
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9 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Англии, 11-й тур, результаты матчей 9 ноября

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:0
«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 2:1
«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» — 2:0
«Вест Хэм» — «Эвертон» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», который записал в свой актив 28 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», набрав 23 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест» (19). В топ-5 входят «Брайтон» (19) и «Челси» (18).

Действующим победителем чемпионата Англии является «Манчестер Сити».

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