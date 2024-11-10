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Арне Слот повторил достижение Карло Анчелотти в АПЛ 15-летней давности

Арне Слот повторил достижение Карло Анчелотти в АПЛ 15-летней давности
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы мерсисайдцев в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (2:0) повторил лучший показатель по победам в чемпионате в первых 11 турах 2009 года. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Нуньес – 20'     2:0 Салах – 84'    

По информации источника, Слот — первый тренер, одержавший победы как минимум в девяти из своих первых 11 матчей АПЛ, после Карло Анчелотти в «Челси» 15 лет назад.

После 11 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Астон Вилла» после того же количества матчей располагается на восьмом месте, набрав 18 очков.

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