Арне Слот повторил достижение Карло Анчелотти в АПЛ 15-летней давности

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы мерсисайдцев в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (2:0) повторил лучший показатель по победам в чемпионате в первых 11 турах 2009 года. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, Слот — первый тренер, одержавший победы как минимум в девяти из своих первых 11 матчей АПЛ, после Карло Анчелотти в «Челси» 15 лет назад.

После 11 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Астон Вилла» после того же количества матчей располагается на восьмом месте, набрав 18 очков.

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