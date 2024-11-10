Результаты матчей чемпионата Франции 9 ноября
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9 ноября в чемпионате Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 прошло три матча 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.
Результаты матчей чемпионата Франции 9 ноября:
- «Анже» — «ПСЖ» — 2:4.
- «Ланс» — «Нант» — 3:2.
- «Страсбург» — «Монако» — 1:3.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона 2024/2025, набрав 29 очков после 11 матчей. Второе место занимает «Монако», который набрал 23 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров «Марсель», имеющий 20 очков после 11 игр.
На последнем, 18-м месте находится «Монпелье», заработавший всего четыре очка в 10 играх.
Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 17' 0:2 Ин – 20' 0:3 Баркола – 31' 0:4 Баркола – 45+2' 1:4 Леполь – 90+1' 2:4 Бьюмла – 90+7'
Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 2
Нант
Нант
1:0 Франковски – 21' 1:1 Саймон – 36' 1:2 Козза – 71' 2:2 Оджедиран – 86' 3:2 Томассон – 90'
Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
1:0 Дуэ – 29' 1:1 Бен-Сегир – 79' 1:2 Бен-Сегир – 89' 1:3 Иленикена – 90+1'
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