9 ноября в чемпионате Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 прошло три матча 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 9 ноября:

«Анже» — «ПСЖ» — 2:4.

«Ланс» — «Нант» — 3:2.

«Страсбург» — «Монако» — 1:3.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона 2024/2025, набрав 29 очков после 11 матчей. Второе место занимает «Монако», который набрал 23 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров «Марсель», имеющий 20 очков после 11 игр.

На последнем, 18-м месте находится «Монпелье», заработавший всего четыре очка в 10 играх.

Необычные названия футбольных клубов: