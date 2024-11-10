«Манчестер Сити» установил клубный антирекорд последних 18 лет
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Английский «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Брайтона» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги, что стало четвёртым подряд неудачным результатом для «горожан» во всех турнирах.
Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы уступили португальскому «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, «Борнмуту» (1:2) в чемпионате Англии и «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке английской лиги.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23' 1:1 Педро – 78' 2:1 О'Райли – 83'
Как сообщает Opta Sports, с «Манчестер Сити» такого не случалось с 2006 года.
Ранее сообщалось, что Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл четыре матча подряд.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей.
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