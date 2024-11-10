Гвардиола высказался о худшей серии поражений «Манчестер Сити» за последние 18 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба во всех турнирах.

«Сейчас мы не можем играть 90 минут. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме и во втором тайме были моменты. Мы снова проиграли, так что прочистим голову во время международного перерыва, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форму. Нам нужно попытаться снова выиграть матчи. Во втором тайме мы не смогли удержать ритм. Четыре поражения подряд. Нам нужно быстро что-то менять», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

В своём последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.

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