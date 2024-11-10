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Гвардиола высказался о худшей серии поражений «Манчестер Сити» за последние 18 лет

Гвардиола высказался о худшей серии поражений «Манчестер Сити» за последние 18 лет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

«Сейчас мы не можем играть 90 минут. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме и во втором тайме были моменты. Мы снова проиграли, так что прочистим голову во время международного перерыва, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форму. Нам нужно попытаться снова выиграть матчи. Во втором тайме мы не смогли удержать ритм. Четыре поражения подряд. Нам нужно быстро что-то менять», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

В своём последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.

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