Результаты матчей итальянской Серии А 9 ноября

Вчера, 9 ноября, проходили матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 9 ноября:

«Ювентус» — «Торино» — 2:0.

«Кальяри» — «Милан» — 3:3.

«Венеция» — «Парма» — 1:2.

Сегодня, 10 ноября, пройдут пять матчей итальянской Серии А.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается туринский «Ювентус», заработавший после 12 игр 24 очка. Третье место с 24 очками занимает миланский «Интер», сыгравший в 11 встречах. В зоне вылета располагаются «Лечче» (9), «Монца» (8), «Венеция» (8).

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