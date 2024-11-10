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Результаты матчей итальянской Серии А 9 ноября

Результаты матчей итальянской Серии А 9 ноября
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Вчера, 9 ноября, проходили матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Результаты матчей чемпионата Италии 9 ноября:

  • «Ювентус» — «Торино» — 2:0.
  • «Кальяри» — «Милан» — 3:3.
  • «Венеция» — «Парма» — 1:2.

Сегодня, 10 ноября, пройдут пять матчей итальянской Серии А.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается туринский «Ювентус», заработавший после 12 игр 24 очка. Третье место с 24 очками занимает миланский «Интер», сыгравший в 11 встречах. В зоне вылета располагаются «Лечче» (9), «Монца» (8), «Венеция» (8).

Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Веа – 18'     2:0 Йылдыз – 84'    
Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 3
Милан
Милан
1:0 Цортеа – 2'     1:1 Леау – 15'     1:2 Леау – 40'     2:2 Цаппа – 53'     2:3 Абрахам – 69'     3:3 Цаппа – 89'    
Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 2
Парма
Парма
1:0 Кавилья – 5'     1:1 Валери – 17'     1:2 Бонни – 68'    
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