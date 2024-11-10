Результаты матчей чемпионата Испании 9 ноября

9 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, результаты матчей 9 ноября

«Леганес» — «Севилья» — 1:0

«Вильярреал» — «Алавес» — 3:0

«Реал» — «Осасуна» — 4:0

На данный момент возглавляет турнирную таблице чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 33 очка. На втором месте располагается «Реал», который набрал 27 очков. Третью строчку занимает «Вильярреал», набрав 24 очка. В топ-5 входят «Атлетико» и «Осасуна», набрав 23 и 21 очко соответственно.

Действующим победителем турнира является «Реал».

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