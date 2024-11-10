Гвардиола рассказал, когда улучшатся результаты «Ман Сити», у клуба 4 поражения кряду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об улучшении результатов команды после четырёх поражений подряд во всех турнирах. Напомним, «горожане» потерпели поражение от «Брайтона» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:2.

«После возвращения травмированных мы будем лучше. Результат зависит от всех — от всего состава. Когда мои игроки вернутся, я не сомневаюсь, что мы снова будем в лучшей форме», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей. В следующем матче после перерыва на игры сборных, 23 ноября, «горожане» сыграют дома в рамках 12-го тура АПЛ с командой «Тоттенхэм Хотспур».

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