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Гвардиола рассказал, когда улучшатся результаты «Ман Сити», у клуба 4 поражения кряду

Гвардиола рассказал, когда улучшатся результаты «Ман Сити», у клуба 4 поражения кряду
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об улучшении результатов команды после четырёх поражений подряд во всех турнирах. Напомним, «горожане» потерпели поражение от «Брайтона» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

«После возвращения травмированных мы будем лучше. Результат зависит от всех — от всего состава. Когда мои игроки вернутся, я не сомневаюсь, что мы снова будем в лучшей форме», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона 2024/2025, набрав 23 очка после 11 матчей. В следующем матче после перерыва на игры сборных, 23 ноября, «горожане» сыграют дома в рамках 12-го тура АПЛ с командой «Тоттенхэм Хотспур».

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