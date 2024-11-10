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Генич – о «Реале»: кто-то их точно проклял

Генич – о «Реале»: кто-то их точно проклял
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Футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о трёх травмах «Реала» в первом тайме во время матча 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0).

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:0 Беллингем – 42'     3:0 Винисиус Жуниор – 61'     4:0 Винисиус Жуниор – 69'    

«У «Реала» три травмы за первый тайм. Кто-то их точно проклял», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По ходу первого тайма «Реал» из-за травм потерял Родриго Гоэса, Эдера Милитао и Лукаса Васкеса.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 27 очков. В следующем туре Примеры «Реал» встретится с «Леганесом», матч состоится 24 ноября.

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