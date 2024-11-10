Генич – о «Реале»: кто-то их точно проклял

Футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о трёх травмах «Реала» в первом тайме во время матча 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0).

«У «Реала» три травмы за первый тайм. Кто-то их точно проклял», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По ходу первого тайма «Реал» из-за травм потерял Родриго Гоэса, Эдера Милитао и Лукаса Васкеса.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 27 очков. В следующем туре Примеры «Реал» встретится с «Леганесом», матч состоится 24 ноября.

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