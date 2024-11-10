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Килиан Мбаппе – один их худших по реализации моментов в сезоне Ла Лиги

Килиан Мбаппе – один их худших по реализации моментов в сезоне Ла Лиги
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе является одним из худших по реализации моментов в чемпионате Испании, сообщает OptaJose в социальной сети X. При расчёте брались показатели забитых и ожидаемых голов.

-3,74 Эз Абде («Бетис»)
-2,02 Килиан Мбаппе («Реал»)
-1,89 Витор Роке («Бетис»)
-1,67 Исаак Ромеро («Севилья»)
-1,42 Келечи Ихеаначо («Севилья»)

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мбаппе принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и одну результативную передачу. Француз перешёл в мадридский клуб в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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