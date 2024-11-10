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Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами в «Реале»

Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с травмами в своей команде после победы в матче 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Напомним, в этой игре три игрока основы получили серьёзные травмы. Кроме того, у игроков мадридской команды уже выявлено 24 травмы с начала сезона-2024/2025.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:0 Беллингем – 42'     3:0 Винисиус Жуниор – 61'     4:0 Винисиус Жуниор – 69'    

«На данный момент мы не можем ничего изменить и будем анализировать ситуацию в течение следующих месяцев. В ближайшее время нам нужно сосредоточиться на текущем составе, так как до рождественского перерыва нет смысла думать о трансферном рынке.

Сегодня Вальверде выступил на фланге защиты, что, на мой взгляд, вполне приемлемо, а Рауль Асенсио сыграл в центре обороны. Мы будем придерживаться стратегии, которую использовали в прошлом сезоне.

Не могу не отметить, что нынешний календарь не предоставляет нашим игрокам достаточно времени для отдыха. Это не только наша проблема, а проблема, касающаяся всего футбольного мира», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что защитник «сливочных» Эдер Милитао выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки и повреждения менисков. Кроме того, у Родриго и Лукаса Васкеса диагностированы мышечные травмы: Родриго не сможет выйти на поле как минимум в течение месяца, а Васкес пропустит около трёх недель.

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