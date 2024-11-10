«От Тюкавина ждали большего». Личка — о переходе «Динамо» на схему с двумя форвардами

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающих в матче 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Напомним, бело-голубые играли с двумя центральными нападающими.

«Переход в два форварда? Эта идея сработала в эпизоде со вторым голом. Наконец‑то у Нгамалё получилось отличиться. Он сделал счёт 2:1, это был очень важный гол. У нас были хорошие моменты, когда между линиями удавалось находить передачами Карраскаля и Нгамалё, были неплохие забросы за спины защитников «Пари НН» на Маухуба. Если говорить про игру Тюкавина, то да, от него мы ожидали большего», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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