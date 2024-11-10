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«От Тюкавина ждали большего». Личка — о переходе «Динамо» на схему с двумя форвардами

«От Тюкавина ждали большего». Личка — о переходе «Динамо» на схему с двумя форвардами
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающих в матче 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1). Напомним, бело-голубые играли с двумя центральными нападающими.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«Переход в два форварда? Эта идея сработала в эпизоде со вторым голом. Наконец‑то у Нгамалё получилось отличиться. Он сделал счёт 2:1, это был очень важный гол. У нас были хорошие моменты, когда между линиями удавалось находить передачами Карраскаля и Нгамалё, были неплохие забросы за спины защитников «Пари НН» на Маухуба. Если говорить про игру Тюкавина, то да, от него мы ожидали большего», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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