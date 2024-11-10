Ловчев назвал причину победы «Ростова» в матче с «Химками»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе «Ростова» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6' 2:0 Осипенко – 67' 3:0 Комаров – 75' 3:1 Мирзов – 87'
«Они только что «Спартак» обыграли. Неважно, что в Кубке. Они с этой победой, с этими эмоциями выходили сейчас уже на своём поле. Любая победа важна… Эта команда [«Ростов»] обречённой не выглядит. Потому что тренер яркий (Валерий Карпин. — Прим. «Чемпионата»), потому что эти футболисты умеют играть в футбол, они борются в каждой игре», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
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