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Карпин отреагировал на результаты «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Карпин отреагировал на результаты «Ростова» по итогам первого круга РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первого круга для своей команды в Российской Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6'     2:0 Осипенко – 67'     3:0 Комаров – 75'     3:1 Мирзов – 87'    

«Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей жёлто-синие располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

В рамках следующего тура чемпионата России «Ростов» сыграет в гостях с ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 23 ноября в 14:15 мск.

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