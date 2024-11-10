Карпин отреагировал на результаты «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первого круга для своей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей жёлто-синие располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

В рамках следующего тура чемпионата России «Ростов» сыграет в гостях с ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 23 ноября в 14:15 мск.

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