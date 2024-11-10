Карло Анчелотти высказался о разгромной победе «Реала» в матче с «Осасуной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в матче 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:0 Беллингем – 42' 3:0 Винисиус Жуниор – 61' 4:0 Винисиус Жуниор – 69'
«Матч оказался удачным, мы стартовали уверенно, контролируя события на поле. Главное, что команда не суетилась и не торопилась. Когда Вини забил первый гол, все стало ещё лучше. В отличие от предыдущих встреч, команда показала большую организованность, была нацелена на результат, сплочённой и хорошо располагалась в игре», — приводит слова Анчелотти Marca.
После 13 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков.
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