Алексей Миранчук отметился ассистом в первом тайме игры «Атланты» с «Интер Майами»

В эти минуты в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» проходит третий и решающий матч 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Атланту Юнайтед». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 2:1 в пользу гостей. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей на гол сенегальского форварда Джамала Тьяре.

Напомним, первый матч между командами завершился победой «Интер Майами» со счётом 2:1. В ответной встрече победу со счётом 2:1 одержала «Атланта».

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»: