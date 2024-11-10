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Интер Майами — Атланта Юнайтед: гости вышли вперёд, Алексей Миранчук ассистировал на гол Джамала Тьяре

Алексей Миранчук отметился ассистом в первом тайме игры «Атланты» с «Интер Майами»
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В эти минуты в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» проходит третий и решающий матч 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Атланту Юнайтед». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Перерыв
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'    

На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 2:1 в пользу гостей. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей на гол сенегальского форварда Джамала Тьяре.

Напомним, первый матч между командами завершился победой «Интер Майами» со счётом 2:1. В ответной встрече победу со счётом 2:1 одержала «Атланта».

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Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»:

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