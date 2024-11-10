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Андрей Лунин установил уникальное достижение «Реала». В XXI веке такое не удавалось никому

Андрей Лунин установил уникальное достижение «Реала». В XXI веке такое не удавалось никому
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Вчера, 9 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Осасуна». «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0. Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин по ходу матча отметился уникальным достижением.

В моменте с третьим голом «королевского клуба» в этом матче Лунин записал в свой актив результативную передачу. Таким образом, украинец стал первым голкипером «Реала» с 1993 года, отдавшим голевой пас в матче Ла Лиги. В 1993 году это удалось сделать Пако Буйо.

Напомним, в этом моменте Лунин перехватил мяч в своей штрафной площади и мощным ударом вынес его на половину поля соперника, подхвативший мяч Винисиус разобрался с защитником и вратарём соперника, поразив уже пустые ворота.

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