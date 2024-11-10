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Интер Майами — Атланта Юнайтед, результат матча 10 ноября 2024, счёт 2:3, третий матч 1/8 финала плей-офф МЛС

Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС
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Сегодня, в ночь со 9 на 10 ноября мск в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился третий матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'     2:2 Месси – 65'     2:3 Слиш – 76'    

На 17-й минуте матча счёт открыл парагвайский хавбек хозяев Матиас Рохас. На 19-й минуте счёт сравняли гости усилиями сенегальца Джамала Тьяре, ассистировал которому Дэкс Маккарти. НА 21-й минуте сенегальский форвард оформил дубль, забив с передачи российского хавбека Алексея Миранчука. Во втором тайме на 65-й минуте известный аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счёт 2:2. Голевая передача на счету Марсело Вейгандта. На 76-й минуте встречи польский хавбек гостей Бартош Слиш вывел «Атланту» вперёд, забив с передачи португальца Педру Амадора.

Известные футболисты «Интер Майами» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес в этой встрече не отметились голевыми действиями.

Таким образом, по итогам трёх встреч в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

Календарь плей-офф МЛС
Турнирная сетка плей-офф МЛС
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