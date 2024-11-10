Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» и выйти в 1/4 плей-офф МЛС

Сегодня, в ночь со 9 на 10 ноября мск в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился третий матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте матча счёт открыл парагвайский хавбек хозяев Матиас Рохас. На 19-й минуте счёт сравняли гости усилиями сенегальца Джамала Тьяре, ассистировал которому Дэкс Маккарти. НА 21-й минуте сенегальский форвард оформил дубль, забив с передачи российского хавбека Алексея Миранчука. Во втором тайме на 65-й минуте известный аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счёт 2:2. Голевая передача на счету Марсело Вейгандта. На 76-й минуте встречи польский хавбек гостей Бартош Слиш вывел «Атланту» вперёд, забив с передачи португальца Педру Амадора.

Известные футболисты «Интер Майами» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес в этой встрече не отметились голевыми действиями.

Таким образом, по итогам трёх встреч в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

Российские футболисты за рубежом: