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Лионель Месси забил головой в ворота «Атланты» Миранчука в решающем матче 1/8 МЛС

Лионель Месси забил головой в ворота «Атланты» Миранчука в решающем матче 1/8 МЛС
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Сегодня, в ночь со 9 на 10 ноября мск в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился третий матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости. Одним из автором голов «Интер Майами» стал Лионель Месси, на редкость для себя забивший головой.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'     2:2 Месси – 65'     2:3 Слиш – 76'    

Аргентинский форвард замкнул навес Марсело Вейгандта с правого фланга, сравняв на тот момент счёт в матче (2:2).

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в YouTube канале лиги.

Однако гол аргентинца не помог «Интер Майами» победить в данной встрече. Таким образом, по итогам трёх матчей в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1). В 1/4 финала «Атланта» сыграет с «Орландо».

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