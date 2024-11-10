Лионель Месси забил головой в ворота «Атланты» Миранчука в решающем матче 1/8 МЛС

Сегодня, в ночь со 9 на 10 ноября мск в американском в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился третий матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости. Одним из автором голов «Интер Майами» стал Лионель Месси, на редкость для себя забивший головой.

Аргентинский форвард замкнул навес Марсело Вейгандта с правого фланга, сравняв на тот момент счёт в матче (2:2).

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Однако гол аргентинца не помог «Интер Майами» победить в данной встрече. Таким образом, по итогам трёх матчей в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1). В 1/4 финала «Атланта» сыграет с «Орландо».

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