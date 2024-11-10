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«Атланта» с Алексеем Миранчуком сыграет с «Орландо Сити» в 1/4 финала плей-офф МЛС

В ночь на 10 ноября мск «Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» со счётом 3:2 в третьем матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала, который проходил в американском Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум». Таким образом, «Атланта» стала последним, восьмым участником 1/4 финала плей-офф МЛС.

В следующем раунде «Атланта» сыграет с «Орландо Сити». Игра в американской Атланте пройдёт 24 ноября.

Другие пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллз», «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси», «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс».

Напомним, в противостоянии между «Атлантой» и «Интер Майами» в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

29-летний российский футболист Алексей Миранчук выступает в составе «Атланты» с минувшего лета. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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