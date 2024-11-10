Эрлинг Холанд установил бомбардирский рекорд АПЛ всех времён

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в выездном матче 11-го тура АПЛ против «Брайтона», проходившем вчера, 9 ноября. Норвежский нападающий отправил мяч в сетку ворот соперника на 23-й минуте игры, вписав своё имя в историю.

Благодаря этому Холанд быстрее всех в истории забил 75 голов в АПЛ. На это ему понадобилось 77 игр. В текущем сезоне форвард забил 14 голов в 15 матчах английского чемпионата и возглавляет бомбардирский список лиги.

Напомним, «Ман Сити» вёл по ходу матча 1:0, однако в итоге проиграл встречу. Во втором тайме футболисты «Брайтона» забили два мяча, переломив ход матча. Для подопечных Хосепа Гвардиолы это поражение стало четвёртым проигранным матчем подряд.

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