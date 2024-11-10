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Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, где команда проведёт зимние сборы

Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, где команда проведёт зимние сборы
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о том, в какой стране будут проходить зимние сборы бело-голубых.

«Динамо» проведёт зимние сборы в Катаре и ОАЭ», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 36 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате России «Динамо» проведёт в воскресенье, 24 ноября. Соперником бело-голубых станет воронежский «Факел».

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