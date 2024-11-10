Килиан Мбаппе странно отреагировал на хет-трик Винисиуса в матче с «Осасуной»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе непонятным образом отреагировал на хет-трик своего партнёра по клубу Винисиуса в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0), который состоялся вчера, 9 ноября.

Когда бразилец забил свой третий гол в этом матче, француз стоял на месте, в то время как остальные партнёры по команде бросились поздравлять Винисиуса.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

В соцсетях этот момент сразу породил разговоры болельщиков о напряжённых отношениях Мбаппе с партнёрами по команде. Примечательно, что в матче с «Осасуной» француз постоянно брал игру на себя и практически не пасовал своим партнёрам, однако забить гол ему так и не удалось.

Ранее различные СМИ сообщали, что Мбаппе недоволен своим положением в клубе, так как якобы рассчитывал, что к нему будут относиться как к главной звезде, однако этого не происходит.

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