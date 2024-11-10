Карпин рассказал, как «Ростову» удалось прервать серию из 7 матчей без побед в РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, как команде удалось прервать семиматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Комаров – 6' 2:0 Осипенко – 67' 3:0 Комаров – 75' 3:1 Мирзов – 87'
«Как удалось прервать серию без побед? Как обычно — работая. Только так. Опять же, это вы обращаете внимание на какие‑то серии, ещё на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей жёлто-синие располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
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