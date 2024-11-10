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Защитник «Динамо» Фернандес: Чавес в хорошей форме — он классный игрок и человек

Защитник «Динамо» Фернандес: Чавес в хорошей форме — он классный игрок и человек
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Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался об игре мексиканца Луиса Чавеса в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1). На счету хавбека дубль в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«Матч с «Пари НН» был очень сложным, но мы смогли провести его хорошо. Забили хорошие голы. Поздравляю Чавеса с двумя голами! Второй был очень красивым. Он в хорошей форме, поедет в сборную. Как человек и футболист он классный», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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