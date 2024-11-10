Защитник «Динамо» Фернандес: Чавес в хорошей форме — он классный игрок и человек

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался об игре мексиканца Луиса Чавеса в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1). На счету хавбека дубль в этой встрече.

«Матч с «Пари НН» был очень сложным, но мы смогли провести его хорошо. Забили хорошие голы. Поздравляю Чавеса с двумя голами! Второй был очень красивым. Он в хорошей форме, поедет в сборную. Как человек и футболист он классный», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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