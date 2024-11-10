Тренер «Динамо» Личка оценил игру команды, выделив ключевых игроков матча с «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Могу отметить игру Кутицкого и Фернандеса, которые отлично играли. Когда мяч был у них, они старались действовать креативно. Также я доволен игрой Бальбуэны и Маричала, как и Лещука, который провёл игру без ошибок.

У игроков в центре поля не всё получалось, но они тоже старались. У Нгамалё и Карраскаля высокое индивидуальное мастерство: когда они с мячом, то всегда представляют угрозу для соперника. Маухуб, хоть и не смог забить, тоже показал хорошую игру.

Думаю, что «Динамо» может играть в два раза лучше, но надо начинать с базовых вещей. Будем прибавлять и стараться показывать такую игру, как была в домашнем матче с «Краснодаром». Хоть мы и не добились результата в той встрече, но играли очень хорошо, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Тренер «Динамо» Личка прибыл на заседание КДК РФС: