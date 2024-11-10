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Тренер «Динамо» Личка оценил игру команды, выделив ключевых игроков матча с «Пари НН»

Тренер «Динамо» Личка оценил игру команды, выделив ключевых игроков матча с «Пари НН»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«Могу отметить игру Кутицкого и Фернандеса, которые отлично играли. Когда мяч был у них, они старались действовать креативно. Также я доволен игрой Бальбуэны и Маричала, как и Лещука, который провёл игру без ошибок.

У игроков в центре поля не всё получалось, но они тоже старались. У Нгамалё и Карраскаля высокое индивидуальное мастерство: когда они с мячом, то всегда представляют угрозу для соперника. Маухуб, хоть и не смог забить, тоже показал хорошую игру.

Думаю, что «Динамо» может играть в два раза лучше, но надо начинать с базовых вещей. Будем прибавлять и стараться показывать такую игру, как была в домашнем матче с «Краснодаром». Хоть мы и не добились результата в той встрече, но играли очень хорошо, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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