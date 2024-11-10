Защитник «Ливерпуля» Трент получил травму в матче АПЛ на фоне слухов об интересе «Реала»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинул поле матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) на 25-й минуте из-за травмы. Английского игрока заменил воспитанник Конор Брэдли.

О характере травмы на данный момент не сообщается, однако тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции заверил, что игрок будет недоступен для игр в сборной Англии.

Отметим, что к английскому защитнику серьёзный интерес проявляет мадридский «Реал», который долгое время рассчитывал подписать Трента свободным агентом в 2025 году. На данный момент в испанских СМИ сообщается, что из-за большого количества травм в мадридской команде «Реал» готов выкупить воспитанника «Ливерпуля» уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что английский футболист ещё не принял окончательного решения о своём будущем. В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

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