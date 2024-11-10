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Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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Расписание матчей РПЛ 10 ноября

Расписание матчей РПЛ 10 ноября
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Сегодня, 10 ноября, в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

10 ноября, воскресенье:

  • 13:00 мск. «Крылья Советов» — ЦСКА;
  • 15:15 мск. «Спартак» — «Акрон»;
  • 17:30 мск. «Ахмат» — «Зенит»;
  • 19:45 мск. «Рубин» — «Краснодар».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков в 14 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 34 очка после 15 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 33 очка в 14 встречах.

На текущий момент последнее, 16-е место в чемпионате России занимает «Оренбург», набравший восемь очков после 15 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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