Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Чумич: русские люди очень приятные, я люблю Россию!

Игрок «Рубина» Чумич: русские люди очень приятные, я люблю Россию!
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал об адаптации в казанской команде.

— В «Рубине» играет очень много балканцев, чуть ли не больше всех в РПЛ. Это создаёт тебе дополнительный комфорт?
— Конечно. Сейчас у нас есть и сербы, и черногорец, и хорват, и албанец Даку. Мы каждый день все вместе, но я учил русский язык, чтобы общаться с каждым человеком на базе. Для меня очень важно разговаривать на русском, чтобы мои партнёры меня понимали. Как с балканцами, так и с российскими игроками я могу поговорить каждый день. Вообще, для меня русские люди очень приятны — я люблю Россию!

— А чем тебя притягивают русские?
— Очень похожи на сербов! По менталитету, языку. Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими.

Но я могу коммуницировать со всеми в команде. Говорю на русском, сербском, с Вадой — на испанском, на Джоэлем Фамейе — на английском. Поэтому у меня нет никаких проблем в общении с партнёрами, — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игрок «Рубина» Иванов: перед прошлым туром хотели не отпускать «Спартак» далеко

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android