Игрок «Рубина» Чумич: русские люди очень приятные, я люблю Россию!

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал об адаптации в казанской команде.

— В «Рубине» играет очень много балканцев, чуть ли не больше всех в РПЛ. Это создаёт тебе дополнительный комфорт?

— Конечно. Сейчас у нас есть и сербы, и черногорец, и хорват, и албанец Даку. Мы каждый день все вместе, но я учил русский язык, чтобы общаться с каждым человеком на базе. Для меня очень важно разговаривать на русском, чтобы мои партнёры меня понимали. Как с балканцами, так и с российскими игроками я могу поговорить каждый день. Вообще, для меня русские люди очень приятны — я люблю Россию!

— А чем тебя притягивают русские?

— Очень похожи на сербов! По менталитету, языку. Мне нравится здесь и очень приятно общаться с русскими.

Но я могу коммуницировать со всеми в команде. Говорю на русском, сербском, с Вадой — на испанском, на Джоэлем Фамейе — на английском. Поэтому у меня нет никаких проблем в общении с партнёрами, — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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