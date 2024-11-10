Игрок «Рубина» и сборной Сербии Чумич допустил переход Душана Влаховича в РПЛ

Нападающий сборной Сербии и «Рубина» Никола Чумич допустил, что его соотечественник Душан Влахович, выступающий за «Ювентус», может перейти в клуб из Российской Премьер-Лиги в конце карьеры.

«Думаю, сейчас этого никто не знает (смеётся). Но да, такое вполне может быть. Могу представить, что в конце карьеры Душан приедет поиграть в Россию. Но мы с ним об РПЛ не разговаривали», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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