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Игрок «Рубина» и сборной Сербии Чумич высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Игрок «Рубина» и сборной Сербии Чумич высказался о переходе Пьянича в ЦСКА
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Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич высказался о подписании ЦСКА контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Пьянич — футболист, который выступал в «Барселоне», «Ювентусе»… Он легенда во всём мире. Видел, как он играет сейчас за ЦСКА, и это топ-уровень. Миралем очень интеллектуальный игрок. Для всех в России его переход в ЦСКА — это очень хорошо», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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