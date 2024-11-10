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Тикнизян: у «Локо» нет конкурентов, кроме нас самих, — нужно побеждать себя в своей голове

Тикнизян: у «Локо» нет конкурентов, кроме нас самих, — нужно побеждать себя в своей голове
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, что его команда в данный момент занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.

«У нас нет конкурентов, кроме нас самих. Вообще без разницы, «Зенит» это, «Спартак» или «Краснодар». Отталкиваемся только от себя. В таблицу будем смотреть в мае, сейчас нет смысла это обсуждать. Я думаю, что всегда прежде всего нужно побеждать себя в своей голове. Преодолевать свои барьеры, принципы, стереотипы», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл «Факел» в рамках 15-го тура РПЛ. Атакующий полузащитник Алексей Батраков забил два гола с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    
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