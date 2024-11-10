«Спартак» — «Акрон»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: