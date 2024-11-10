«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 14 матчей. «Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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